أونروا: مدرسة الوكالة بالنصيرات كانت تؤوي 6000 نازح عندما تعرضت للقصف

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن القصف الإسرائيلي على مدرسة الوكالة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا وإصابة العشرات.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن المدرسة تعرضت للقصف من القوات الإسرائيلية دون سابق إنذار للنازحين أو الوكالة الأممية، قائلًا إن المدرسة كانت تؤوي 6000 نازح عندما تعرضت للقصف.

وأشار إلى أن «الادعاءات بوجود عناصر مسلحة داخل المدرسة صادمة»، لافتًا إلى أن «الوكالة الأممية غير قادرة على التحقق من تلك الادعاءات».

وذكر أن «الهجوم على مباني الأمم المتحدة أو استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية يشكل تجاهلاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي».

وشدد على أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وعملياتها في جميع الأوقات، لافتًا إلى تعرض أكثر من 180 مبنى تابعًا للأونروا للقصف منذ بدء الحرب على غزة، ومقتل 450 فلسطينيًا جراء ذلك.

وأضاف: «إن استهداف مباني الأمم المتحدة أو استخدامها لأغراض عسكرية لا يمكن أن يصبح القاعدة الجديدة.. يجب أن يتوقف هذا الأمر وعلينا محاسبة جميع المسئولين عنه».

وقال المركز الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال قتل 40 نازحاً بمجزرة النصيرات، بينهم 14 طفلاً و9 نساء، وأصاب 74 آخرين بينهم 23 طفلاً و18 امرأة».

وأشار في بيان نقلته وكالة «سند»، اليوم الخميس، إلى رصد قصف جيش الاحتلال لعشرات النازحين المدنيين الآمنين في المدرسة المذكورة بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرات حربية مقاتلة.

ونوه أن «مركز النُّزوح الذي استهدفه الاحتلال الليلة الماضية يحمل رقم 149 الذي يقصف بصواريخ الطائرات أو قذائف الدبابات».

ولفت إلى أن «الاحتلال كرّر ارتكاب هذه المجازر بشكل وحشي رغم علمه بتواجد عشرات الآلاف في مراكز النزوح»، مُحملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي.

ودعا كل العالم إلى إدانة هذه المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وناشد المجتمع الدولي وكل المحاكم الدولية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والأمريكان، الذين يشرفون على تنفيذ الإبادة الجماعية بشكل مدروس ومخطط وبغطاء واضح.





Another horrific day in #Gaza.

Another @UNRWA school turned shelter attacked.

This time in Nuseirat, in the Middle Areas, hit overnight by the Israeli Forces without prior warning to the displaced or @UNRWA.



At least 35 people were killed and many more injured.



The school… pic.twitter.com/VL5XWWhmYd