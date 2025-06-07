سحبت شركة ميديا لتكييفات الهواء، نحو 1.7 مليون وحدة تكييف هواء ذكية من طراز "يو" و"يو +" بالولايات المتحدة، وذلك لأن المياه المتجمعة داخل الوحدات ربما لا يتم تصريفها بالسرعة الكافية، الأمر الذي يؤدي إلى نمو العفن.

وجاءت هذه الأنباء في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة فيما يقترب بسرعة بداية فصل الصيف رسميًا.

يشار إلى أن وحدات تكييف ميديا التي يتم تركيبها في النوافذ، لاقت رواجًا لدى المستهلكين بسبب تصميمها الفريد، الذي يسمح لهم بإغلاق النافذة "من خلال" الوحدة.

وذكرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، أن عملية السحب تشمل أيضًا حوالي 45 ألفا و900 وحدة تم بيعها في كندا.

وتم الإبلاغ عن نحو 152 حالة على الأقل من العفن داخل هذه المكيفات، ومن بينها 17 حالة أبلغ فيها المستهلكون عن أعراض مثل عدوى الجهاز التنفسي، ردود فعل حساسية وسعال وعطس، والتهاب في الحلق نتيجة للتعرض للعفن.