شركة يابانية تعلن فشل مهمة خاصة للهبوط على القمر

يبدو أن مركبة فضاء خاصة من اليابان قد فشلت في محاولتها الهبوط عى سطح القمر اليوم الجمعة، لتكون أحدث ضحية في الاندفاع التجاري نحو القمر.

وأكدت شركة "أي سبيس" ومقرها طوكيو فشل المهمة بعد عدة ساعات من فقدان الاتصال بالمركبة. وحاول مراقبو الرحلة جاهدين استعادة الاتصال، لكنهم لم يواجهوا سوى الصمت، وقالوا إنهم ينهون المهمة.

وانقطع الاتصال قبل أقل من دقيقتين من الهبوط المقرر للمركبة الفضائية على القمر مع عربة استكشاف صغيرة. حتى ذلك الحين، بدا أن عملية النزول من المدار القمري تسير على ما يرام.

وأعرب الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة تاكيشي هاكاماتا عن اسفه واعتذر لكل من ساهم في المهمة. وقال: "علينا أن نأخذ ما حدث على محمل الجد".

وكانت هذه هي المحاولة القمرية الثانية الفاشلة لشركة "أي سبيس".

وجاء هذا الفشل بعد عامين من انتهاء أول محاولة للشركة للوصول إلى القمر بتحطم، مما أدى إلى تسمية المركبة اللاحقة "ريزيليانس".

وكانت "ريزيليانس" تحمل عربة استكشاف مزودة بمجرفة لجمع تراب القمر، بالإضافة إلى منزل أحمر صغير بحجم لعبة لفنان سويدي لوضعه على السطح الغبارى للقمر.