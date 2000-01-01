إيران تقول إنها تبني «مدن صواريخ» تحت الأرض في الخليج

آثار الدمار تبدو على مبنى بعد اندلاع حريق فيه بمنشأة نطنز النووية الإيرانية في أصفهان. صورة من وكالة غرب اسيا للانباء.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، أن الجيش الإيراني، وهو يستعرض عضلاته ويهدد منافسيه في المنطقة، قال إنه يبنى ما يطلق عليها بـ"مدن صواريخ" في مواقع تحت الأرض في الخليج.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنجسيري قوله إن "فيلق الحرس الثوري الاسلامي لديه مواقع صواريخ برية وبحرية على السواحل الجنوبية للبلاد."

وقال تنجسيري إن الحرس الثوري على استعداد لإظهار هذه القوة عند الضرورة، وهدد بإطلاق العنان لـ"كابوس" على منافسين يظهرون نوايا عدوانية عسكرية، وفقا لما جاء في وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الخاصة.

ويتحدث القادة العسكريون الإيرانيون بشكل روتيني عن إنجازات عسكرية، خاصة فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني.

غير أن معظم مثل هذه التطورات لا تزال سرية، ولا يمكن التثبت من صحتها بشكل مستقل.