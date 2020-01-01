 متظاهرون عراقيون يقتحمون مكتب البرلمان في السليمانية بسبب تأخر الرواتب - بوابة الشروق
الإثنين 6 يوليه 2020 3:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

متظاهرون عراقيون يقتحمون مكتب البرلمان في السليمانية بسبب تأخر الرواتب

وكالات
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 2:56 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 2:56 م

تظاهر المئات من الموظفين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، بسبب تأخر الحكومة في صرف رواتبهم.

 

واقتحم المتظاهرون مكتب برلمان إقليم كردستان احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، كما طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية في الإقليم وتحويل رواتبهم من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

 

وتتأخر حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين بسبب ما أسمته "الخلافات" مع الحكومة الاتحادية، حيث من المفترض أن تبدأ هذا الشهر بصرف رواتب شهر فبراير الماضي على أن تصرف الأشهر الأخرى في وقت لاحق.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك