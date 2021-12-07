أمريكا وحلفاؤها يناقشون حدا أقصى لسعر النفط الروسي عند 40- 60 دولار للبرميل

ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها وضع سعر أقصى للنفط الروسي بين 40 إلى نحو 60 دولار للبرميل، وفقا لمصادر مطلعة.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء بأن الحلفاء يستكشفون عدة طرق لتحجيم عائدات النفط الروسي، مع تقليل الأثر على اقتصاداتهم في نفس الوقت، خلال محادثات بدأت عقب قمة الدول السبع الصناعية الكبرى.



واتفق القادة في ختام القمة التي انعقدت في ألمانيا في 28 يونيو على استكشاف خيارات لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عن طريق حظر خدمات التأمين والنقل المطلوبة لشحن النفط الروسي الخام والمنتجات البترولية ما لم يتم شراء النفط بسعر أقل من المتفق عليه.