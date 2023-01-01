روبليف وتيافوي يبلغان الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس

واصل الروسي أندريه روبليف مسيرته في منافسات فردي الرجال ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وصعد روبليف للدور الثالث في البطولة المقامة على الملاعب العشبية بالعاصمة البريطانية لندن، عقب فوزه على مواطنه أصلان كرتسيف بنتيجة 6 / 7 و6 / 3 و6 / 4 و7 / 5، في الدور الثاني للمسابقة.

كما فاز الأمريكي فرانسيس تيافوي للدور الثالث أيضا، بعدما فاز على السويسري ستريكر دومينيك ستيفان بنتيجة 7 / 6 و6 / 4 و6 / 2، في مباراتهما بالدور الثاني، التي شهدت أيضا فوز البلجيكي ديفيد جوفين على التشيلي توماس باريوس فيرا بنتيجة 7 / 6 و5 / 7 و6 / 2 و6 / صفر.

وفاز السويسري ستانيسلاس فافرينكا للدور الثالث للبطولة أيضا، إثر تغلبه على الأرجنتيني توماس مارتن إتشفيري بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة.

ولم يجد الكندي دينيس شابوفالوف أدنى صعوبة في اجتياز عقبة الفرنسي جريجوري باريري، بعدما فاز عليه بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 و7 / 6، بالدور الثاني، الذي شهد فوز البولندي هوبرت هوركاتش على الإنجليزي يان شوينسكي، والإيطالي لورينزو موسيتي على الإسباني جومي مونار، والكازاخي أليكسندر بوبليك على الأمريكي جيفري جون وولف.

وفجر البريطاني ليام برودي مفاجأة مدوية بفوزه على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات لمجموعتين، فيما صعد للدور الثالث أيضا كل من الروسي رومان سفيولين والتشيكي جيري ليتشكا والسويدي ميكايل يمر والأرجنتيني جاوديو بيلا والكولومبي دانييل إيلاهي.

في المقابل، جاءت بداية الألماني أليكسندر زفيريف مسيرته في البطولة على أفضل وجه ، بعدما صعد للدور الثاني للمسابقة، عقب انتصاره على الهولندي جيز برويز بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 و7 / 6 في الدور الأول للبطولة.

وكانت المباراة تأجلت أكثر من مرة عن موعدها الأصلي بسبب استمرار هطول الأمطار بغزارة على ملاعب عموم إنجلترا، والتي تسببت في تأجيل العديد من اللقاءات الأخرى.