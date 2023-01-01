رومانيا تعتزم تدريب طيارين من أوكرانيا على المقاتلات إف-16

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أعلن مكتب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الخميس، أن بوخارست تعتزم تدريب طيارين عسكريين من أوكرانيا ودول شريكة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على كيفية قيادة المقاتلات إف-16 الأمريكية.

وجاء في بيان، أن من المقرر إقامة مركز تدريب خاص، يديره، على نحو مشترك، الشركاء في الحلف والجهة المصنعة لمقاتلات إف-16.

وتخوض رومانيا عملية تهدف إلى تعزيز أسطولها من مقاتلات إف-16.

وتمتلك البلاد حاليا 17 طائرة إف-16 كانت اشترتها مستخدمة من البرتغال.

وفي غضون ثلاث سنوات، ستضيف البلاد تدريجيا 32 طائرة أخرى مستعملة من النرويج إلى أسطولها.

وفي مايو، أوقفت رومانيا أخيرا عن الخدمة، مقاتلاتها السوفيتية القديمة المتبقية من طراز ميج.

وقررت رومانيا في أبريل الماضي، شراء أحدث مقاتلات إف-35 من الولايات المتحدة، لكن من غير المتوقع وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة قبل عام 2030.