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وزير المالية الألماني: ارتفاع الدعم لحزب البديل ليس ناتجا عن مشاحنات بين الائتلاف الحاكم

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 4:12 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 4:12 ص

نفى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن يكون ارتفاع الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ناتجا عن المشاحنات بين الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب.

وليندنر هو رئيس الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال وهو الشريك الأصغر في الائتلاف إلى جانب حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.

واستمر الخلاف في الائتلاف بشأن مشروع قانون جديد للتدفئة لعدة أشهر، والآن علقت المحكمة العليا في ألمانيا التشريع، وجاء كل ذلك في الوقت الذي كان فيه حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض يتقدم بشكل صاروخي في استطلاعات الرأي.

لكن ليندنر قال لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه لو سارعت الحكومة إلى إقرار مشروع قانون التدفئة لكان الوضع أسوأ.

وأضاف أن مناقشة مشروع قانون التدفئة "ستساهم في جعل حزب البديل من أجل ألمانيا يذبل مرة أخرى".

وفي الوقت نفسه، يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم 34% من الناخبين في ولاية تورينجن بشرق ألمانيا، متقدما بفارق كبير على أي حزب آخر، وفقا لاستطلاع أجرته محطة "إم دي آر".

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