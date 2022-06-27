الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين الفلسطينية



بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني سبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الخميس ، ناقش الشيخ عبدالله بن زايد، مع لازاريني خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، الدور المهم والمحوري الذي تقوم به الوكالة في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وأبلغ الوزير بن زايد مفوّض "أونروا" بأن دولة الإمارات قررت بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، فتح حساب مشترك والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات الوكالة وخدماتها، ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية كان لها تداعيات على آلاف الأشخاص.

وأكّد خلال الاتصال، التزام دولة الإمارات الثابت بدعم وكالة "أونروا" ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجه أداءها العمليات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وأداء رسالتها السامية في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشاد بالخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، معربا عن الشكر للجهود التي يقوم بها كادر الوكالة في جنين ومخيمها لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكد الشيخ عبدالله على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمّن لازاريني الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وآخرها الإعلان مطلع العام الجاري عن تخصيص 20 مليون دولار لدعمها.