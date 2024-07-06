مصدر بحماس: المحادثات بشأن المحتجزين الإسرائيليين تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار

قال مصدر رفيع في حركة حماس الفلسطينية، السبت، إن مقترح الاتفاق المعدل بين الحركة وإسرائيل ينص على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال المتبقين، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكر المصدر، أن الاقتراح يكفل قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وتنتظر حركة حماس ردا من إسرائيل بحلول اليوم على "أفكار" جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما غادر رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع الدوحة أمس بعد محادثات مع الوسطاء القطريين تناولت خطة لوقف النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وقال مصدر قريب من المفاوضات لم يشأ كشف هويته إن "وفدا إسرائيليا برئاسة برنياع غادر الدوحة إلى إسرائيل إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين حول رد حماس في شأن وقف إطلاق النار في غزة".