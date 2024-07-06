الرئيس الإيراني الجديد: أمامنا طريق صعب ولا يمكن تجاوزه إلا بتعاطفكم وثقتكم

اعتبر الرئيس الإيراني المنتخب الإصلاحي مسعود بيزشكيان، أن «الانتخابات الرئاسية بداية طريق لا يمكن تجاوزه إلا بثقة وتعاون الشعب الإيراني».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «الانتخابات انتهت وهذه بداية طريقنا معا، أمامنا طريق صعب ولا يمكن تجاوزه إلا بتعاطفكم وثقتكم وتعاونكم، أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا إلى جانبي».

مردم عزیز ایران انتخابات تمام شد و این تازه آغاز همراهی ماست. مسیر دشوار پیش رو جز با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموار نخواهد شد دستم را به سوی شما دراز می‌کنم و به شرافتم سوگند میخورم که در این راه تنهایتان نخواهم گذاشت. تنهایم نگذارید. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) July 6, 2024

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح السبت، فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان، بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، على منافسه العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال مسعود بزشكيان: «نمد يد الصداقة للجميع، وكلنا أبناء هذا البلد».

وأفادت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بأن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً، حصد منها بيزشكيان على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتاً، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية.

وحسب البيانات الرسمية الإيرانية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%، وهو ما يزيد على مثيلتها في الجولة الأولى من السباق.



