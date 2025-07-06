الخارجية الفلسطينية تطالب بجهد دولي فاعل لوقف جرائم الإبادة والضم في فلسطين

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج إطلاق يد ميليشيات المستعمرين لتخريب الأوضاع في الضفة المحتلة بما فيها القدس وتفجيرها بشتى الطرق، خاصة عربداتها في السيطرة على مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها والاستفادة منها، بل وزرعها بمزيد البؤر الاستيطانية كما هو حاصل في بلدات شمال وشمال شرق رام الله ومسافر يطا، وحرب الاحتلال على التجمعات البدوية في الأغوار وعموم المناطق المسماة "ج".

وحذّرت "الخارجية" الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، من تمادي حكومة الاحتلال وميليشياتها الاستيطانية في استباحة الضفة وتنفيذ مشاريع استيطانية استعمارية ضخمة وهدم منازل المواطنين بالجملة خاصة في مخيمات شمال الضفة، ذلك لإرضاء جمهورها من اليمين واليمين المتطرف.

وطالبت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ولجم التوسع الاستيطاني الاستعماري وفرض التهدئة في الضفة والقطاع.