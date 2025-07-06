أعلن المركز القومي للترجمة، التابع لوزارة الثقافة، عن قرب إعلان نتائج النسخة الثانية من مسابقة "ترجم.. إبدع".

وكانت وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة، قد أطلقت المسابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، في 9 مارس 2025، على أن يستمر التقديم حتى 27 مارس من نفس العام.

وتهدف المسابقة إلى ترجمة كتب ثقافية مهمة من مختلف اللغات إلى العربية، بما يثري المكتبة العربية ويخدم قطاعات واسعة من القراء.

وتلقى المركز 32 مشاركة من 14 جامعة حكومية وخاصة، وتنوعت لغات الكتب المقترحة إلى 8 لغات، شملت: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الصينية، الإيطالية، الفارسية، والعبرية.

وأكد المركز في بيانه أنه أتم إجراءات مراجعة المقترحات واعتمادها من قبل الهيئة الاستشارية، إلى جانب فحص عينات الترجمة المقدمة من الفرق المشاركة عبر مترجمين متخصصين.

كما أوشكت إدارة الملكية الفكرية على الانتهاء من مفاوضاتها مع الناشرين الأجانب، تمهيدا للتعاقد مع أعضاء الفرق الفائزة ومشرفيهم، ونشر الترجمات ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.