هجمات عنيفة بمسيرات روسية تضرب مدينة خاركيف الأوكرانية

ضرب الجيش الروسي أوكرانيا مرة أخرى بهجمات بمسيرات خلال الليل، مع ورود تقارير عن عدة ضربات في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.
وأفاد عمدة خاركيف إيهور تيريخوف بوقوع انفجارات على تليجرام. ووفقا للحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف، اندلعت حرائق في عدة أحياء من المدينة. وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما.
وقال إيفان فيدوروف، الحاكم العسكري للمنطقة في جنوب شرق أوكرانيا، إن زابوريجيا تعرضت أيضا لهجوم بمسيرات قتالية. وأفاد فيدوروف على تليجرام بتضرر مؤسسة خاصة ومزرعة ومستودعات. واندلعت عدة حرائق ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات على الفور.
كما وردت تقارير عن إطلاق نار بالمسيرات وانفجارات من مدينة ميكولايف جنوبي البلاد.
ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.
وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي واسع النطاق والمستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.