مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: اعتقال إسرائيل للطبيب حسام أبو صفية تعسفي

وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، اعتقال إسرائيل للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بأنه تعسفي.

وودعا المجلس، إلى الإفراج عنه على الفور، في وقت حذرت فيه منظمات معنية بحقوق الإنسان ومحاميه من أن حياته باتت في خطر محدق، بحسب وكالة رويترز.

وذكر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لأمم المتحدة في تقرير أن تصرفات إسرائيل تخالف العديد من المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتتفاقم المخاوف على حياة مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، في ظل تدهور وضعه الصحي بعد نقله إلى العزل الانفرادي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد به محاميه ناصر عودة للجزيرة.

وقال عودة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت أبو صفية إلى العزل الانفرادي، معتبرا أن ذلك يشكل أحد أشكال التعذيب، وأضاف أن موكله يتعرض لاعتداءات وحشية يومية على أيدي سلطات الاحتلال.

وأكد أن موكله محتجز في ظروف بالغة السوء في السجون الإسرائيلية دون تهمة، مضيفا أن أكثر من 100 من أفراد الطواقم الطبية لا يزالون محتجزين في سجون الاحتلال دون توجيه أي اتهامات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الدكتور أبو صفية في 27 ديسمبر 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، في وقت كانت فيه المنشأة الطبية تواصل عملها وسط ظروف الحرب.