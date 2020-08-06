أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن الويلزي جاريث بيل لاعب الملكي هو من فضل عدم المشاركة في مباراة إياب دوري أبطال أوروبا أمام السيتي والتي من المقرر أن تقام مساء غد الجمعة على ملعب الاتحاد، كما تحدث عن حالة الفريق قبل المواجهة.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو قد انتهت بخسارة الميرينجي بهدفين مقابل هدف وذلك قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة حول حالة فريقه:«إنها مباراة الإياب، نعرف ما حدث في مواجهة الذهاب، لكننا نركز ونعلم أن الغد نهائي آخر، وسنحاول تقديم مباراة رائعة».

وعن استبعاد بيل من المواجهة:«سأشرح، في النهاية يقال أشياء كثيرة، لدينا علاقة محترمة كمدرب ولاعب بالطبع، وكل ما يمكنني قوله هو أنه فضل عدم اللعب لا أكثر. وبقية الأمور بيني وبينه».

وردا على سؤال هل خيب ظنك جاريث بيل:«لا، لدي الكثير من الاحترام لبيل ولجميع اللاعبين، وما يقال في غرفة تغيير الملابس يبقى بين اللاعبين والمدرب».

وعن هازارد قال:«كان يشعر ببعض الانزعاج في نهاية الدوري، لكنه الآن أفضل بكثير، لقد كان لدينا الكثير من الوقت للتحضير للمباراة وأعتقد أنه في حالة جيدة».

أما عن مارسيلو فقال:«نعم مارسيلو جاهز بنسبة 100٪ ، مثل أي شخص آخر، وطاقتنا مركزة على مباراة الغد».