 الأمم المتحدة تفرج عن 9 ملايين دولار لدعم مستشفيات بيروت عقب انفجار المرفأ - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تفرج عن 9 ملايين دولار لدعم مستشفيات بيروت عقب انفجار المرفأ

نيويورك - د ب أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 11:02 م

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية ستفرج عن 9 ملايين دولار، على الأقل، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الفورية وتعزيز قدرة المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت، في أعقاب الانفجار المدمر الذي شهدته أمس الأول الثلاثاء.

وأضاف المتحدث فرحان حق للصحفيين أن الأموال ستوجه إلى توسيع وحدات العناية المركزة، وأجهزة تنفس اصطناعي وأدوية ومستلزمات طبية أخرى.

وأوضح أن الأمم المتحدة تجري حاليا تقييما للأضرار والاحتياجات الناجمة عن الانفجار ، وتعتزم إطلاق مناشدة خاصة لجمع أموال.

وقال حق: "بالتأكيد، سيحصل لبنان على احتياجات أساسية، من مساعدة المستشفيات، مرورا بنوع المساعدات الغذائية التي سيكونون بحاجة إليها، إلى تكاليف إعادة الإعمار الضروريةعلى المدى الطويل".

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