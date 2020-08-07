شركة «نورويجيان كروز لاين» الأمريكية تسجل خسائر خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة تشغيل سفن الركاب الأمريكية "نورويجيان كروز لاين هولدنجز" اليوم الخميس تسجيل خسائر صافية بقيمة 2ر715 مليون دولار بما يعادل 99ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح قدرها 2ر240 مليون دولار بما يعادل 11ر1 دولار للسهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ صافي الخسائر بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، 4ر666 مليون دولار، بما يعادل 78ر2 دولار للسهم الواحد، مقايل أرباح صافية معدلة بقيمة 1ر282 مليون دولار بما يعادل 30ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة التي يوجد مقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية، خلال الربع الثاني إلى 9ر16 مليون دولار مقابل 7ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الوقف الكامل لأنشطة الشركة بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان المحللون يتوقعون وصول خسائر الشركة إلى 26ر2 دولار للسهم وإيراداتها إلى 48ر25 مليون دولار خلال الربع الثاني.