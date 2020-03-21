أفغانستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 36 ألفا و937 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 36 ألفا و937 حالة، وذلك عقب تسجيل 108 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1298 حالة، وذلك عقب تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 25 ألفا و840 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.