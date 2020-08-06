الصحة الفلسطينية تسجل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و289 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة سجلت في محافظات بمعدل: الخليل 183 حالة، ونابلس 22، وأريحا والأغوار 6، وبيت لحم 25، وقلقيلية 10، وجنين 4، ورام الله والبيرة 46، وطولكرم 5، ومحافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وأوضحت الصحة، أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48.3%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.2%، ونسبة الوفيات 0.5%.