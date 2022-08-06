استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 5 أطفال في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

استشهد سبعة فلسطينيين بينهم خمسة أطفال، مساء اليوم السبت، في غارتين للطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل موجة عدوان مستمرة لليوم الثاني بحسب مصادر فلسطينية.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، باستشهاد ستة أشخاص من بينهم خمسة أطفال في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب أكثر من 30 آخرين معظمهم من النساء والأطفال في غارة إسرائيلية على منزل في رفح جنوب قطاع غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الغارة على رفح، من دون أن يصدر تعقيب فلسطيني على ذلك.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 22 منذ عصر أمس الجمعة، ضمن جولة توتر بدأت بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري داخل شقة سكنية بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.

وتعد جولة التوتر الجارية حاليا في غزة الأشد منذ مايو 2021؛ إثر قتال عسكري عنيف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمر 11 يوما وخلف استشهاد أكثر من 255 فلسطينيا ومقتل 13 في إسرائيل.