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استمرار بقاء ملك النرويج هارالد في المستشفى لتلقي العلاج

د ب أ
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 9:24 ص | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 9:24 ص
قال القصر الملكي في النرويج في بيان يوم الجمعة، إن الملك هارالد الخامس، 85 عاما، الذي نقل إلى مستشفى ریکشوسبیتالت في أوسلو لتلقي العلاج من الحمى، سيبقى في المستشفى لعدة أيام إضافية.  

وأوضح القصر، في بيان، أن الأطباء شخصوا إصابته أنه مصاب بعدوى ويقومون بعلاج الملك بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد، مضيفا أن حالة الملك مستقرة.

وفي الأسبوع الماضي، شارك الملك وفريقه في بطولة العالم للإبحار ببحيرة جنيف بالقارب "سيرا" الذي يبلغ طوله 8 أمتار، وحل في المركز العاشر.

وخضع العاهل النرويجي خلال السنوات الماضية للعديد من التدابير الطبية، وفي عام 2021 أجرى عملية جراحية في ساقه.

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