الأمن الروسي: قواتنا المسلحة ستتولى إعادة الأصول الروسية التي صادرتها كييف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، تعليقًا على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البرلمان الأوكراني المصادقة على قرار مصادرة الممتلكات الروسية في البلاد، إن "مسألة إعادة الممتلكات التي صادرها نظام كييف بشكل إجرامي من سكان دونباس الذين عانوا طويلًا، سوف تتولاها قواتنا المسلحة بنجاح".

وأضاف ميدفيديف، حسبما نقلت عنه قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن "كييف تأخذ منّا الممتلكات على الورق، ونحن نأخذها على الأرض".

وكان زيلينسكي قد أعلن سابقًا عن مصادرة أصول روسية في أوكرانيا بقيمة 765 مليون دولار، كما يتواصل العمل على مصادرة أصول روسية أخرى، بأكثر من 900 موقع مملوك لروسيا.