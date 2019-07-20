قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن الغرفة المشتركة للفصائل ما زالت منعقدة على مدار الساعة.

وصرح فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس لوكالة "معا" الفلسطينية: "الفصائل المقاومة والأذرع العسكرية لها منخرطة في الغرفة المشتركة لاتخاذ القرارات والمواقف للرد المناسب على هذا العدوان، مما أربك ساحات الاحتلال الإسرائيلي وأفسد عليه قضية أن هناك استفراد بالجهاد دون حماس أو استفراد بساحة دون ساحة".

وأضاف: "نحن لا نلتفت إلى تصريحات الاحتلال الإسرائيلي، هذا احتلال ويتخذ كل ما من شأنه أن يغطي على جرائمه المتلاحقة بحق قطاع غزة ويغطي على جرائمه الحقيقية باستهداف الأطفال والأبرياء واغتيال المقاومين الفلسطينيين".

وتابع: "نحن عندما نراهن، نراهن على شعبنا الفلسطيني, أولا على المقاومة الفلسطينية ونراهن على وحدة الفهم المشترك داخل الغرفة المشتركة لقوى المقاومة والأذرع العسكرية التي عبرت فيما بينها عن وحدة التنسيق والاستمرار".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني كله ما زال منخرط في عمل وطني وواجب وطني في كيفية إجبار الاحتلال على وقف هذا العدوان وحماية الأرض والمقدسات من الاحتلال.

ونوه بأن حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي بعد هذا التصعيد حتى الآن واستمرار استهداف المدنيين وسلوك الاحتلال على الأرض وتصريحاته المرتبكة تعكس أن هناك فعلا حالة ردع حققتها المقاومة والاحتلال ما زال يستجدي وساطات من أجل وقف عدوانه على قطاع غزة مقابل وقف المقاومة.

وأوضح أن الاحتلال هو الذي بدأ العدوان على قطاع غزة وعليه أن يتحمل كل تبعات والمسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وطالب برهوم كل الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل وقف جرائمه على القطاع، مضيفا: "نحن مستمرون في التحشيد الشعبي والمقاوم ضد الاحتلال بالتوازي مع كل الجهود التي تبذل اتجاه وقف التصعيد على القطاع".

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى.

وقالت السرايا في بيان مقتضب، أوردته وسائل إعلام، إن العملية المشتركة استهدفت مستوطنات تيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحضيرات لعملية جوية على غزة قد تستغرق أسبوعا، وقال إنه لا مفاوضات حاليا مع حركة الجهاد الإسلامي بشأن وقف لإطلاق النار.

كما تحدث جيش الاحتلال عن أن مروحيات حربية وجنودا من وحدة ماغلان قصفت أربعة مواقع عسكرية لحركة الجهاد في قطاع غزة.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.