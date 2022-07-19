قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تؤيد تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وحثت جميع الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 24 شهيدًا، و203 إصابات، موضحة أن من بين الشهداء 6 أطفال وسيدة (23 سنة) ومسنة.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى غدا، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين.

ونقلت صحيفة هآرتس أن «الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة في المسجد الأقصى غدا»، موضحة أن «عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، ينوي المشاركة في الاقتحام».

وسيشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى غدا تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.