جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، غاراتها على قطاع غزة.

وبثت وسائل إعلام، لقطات تُظهر أكثر من قصف شنت قوات الاحتلال على مبانٍ سكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وشنت قوات الاحتلال، وقت كتابة هذه السطور، قصفا مجددا على منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

وحتى الآن، بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 12 شهيدا بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، مع وجود 80 جريحا يتلقون في المستشفيات.

في السياق، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.

وقالت وكالات أنباء، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أجرى تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.

وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي مواصلة العمليات الهجومية في غزة.

وتزعم قوات الاحتلال أن العملية التي تشنها على قطاع غزة تستهدف مواقع وقيادات من حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن لقطات عديدة أظهرت أن العدوان يستهدف مدنيين على صعيد واسع.