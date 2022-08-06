الصحة الفلسطينية تحذر من توقف الخدمات الطبية في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، من توقف الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في خضم العدوان الإسرائيلي على القطاع، المستمر لليوم الثاني.

وأعلن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في غزة، عن "بدء العد التنازلي لتوقف خدماتها الطبية خلال 72 ساعة، جراء توقف محطة توليد الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية".

وأفاد القدرة بأنه تم وقف العمل في العيادات الخارجية في كل المستشفيات الحكومية ووقف العمليات الجراحية المجدولة لإعطاء الفرصة الكاملة لإجراء العمليات الطارئة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر.

يأتي ذلك بعد إعلان سلطة الطاقة في قطاع غزة عن وقف محطة توليد الطاقة الوحيدة عن العمل بشكل كامل "بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لتشغيلها".

من جهة أخرى، نبه القدرة إلى أن الواقع الدوائي في الوزارة يمر بأسوأ حالاته "إذ وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية إلى 40% و32% من المستهلكات الطبية، و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم".

وأشار إلى مخاطر "استمرار إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) أمام حركة المرضى المحولين للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وعدم إدخال حالات إنقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب خاصة مرضى الأورام والقلب".

وبحسب الناطق باسم وزارة الصحة، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 13 جراء غارات إسرائيل المستمرة، بينهم طفلة 5 أعوام وفتاة 23 عامًا، فيما أصيب نحو 150 آخرين بجروح منذ بداية العدوان الإسرائيلي عصر أمس.

وواصلت طائرات حربية إسرائيلية شن غارات متقطعة استهدفت منازل سكنية ومواقع تدريب ورصد تابعة للجماعات المسلحة إلى جانب أراضي زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه رصد تضرر 650 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأصيبت مظاهر الحياة في قطاع غزة بحالة تشبه الشلل مع إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات أبوابها وتراجع شديد في حركة المركبات والمارة في الطرقات.

وبدأ العدوان الإسرائيلي في غزة عصر أمس بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، داخل شقة سكنية، بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.