مسئول عراقي يجدد الدعوة إلى تفكيك مخيم الهول السوري لإيواء اللاجئين

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جدد العراق اليوم الأحد، الدعوة إلى تفكيك مخيم الهول السوري لإيواء اللاجئين لأنه ينتج الكراهية والتطرف.