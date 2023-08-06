سفارة قطر لدى بيروت تدعو مواطنيها لتجنب مناطق الأحداث الحالية في لبنان

دعت سفارة دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، المواطنين القطريين الزائرين للبنان، لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، ناشدت السفارة المواطنين القطريين المتواجدين حاليا في لبنان، التواصل مع سفارة دولة قطر في بيروت في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 009611835111 – 009611835444.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان الصادر مسبقًا، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأحد، قالت الوزارة في بيان لها: «حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكد الوزارة على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً».

وأشارت إلى أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024، والتسجيل في خدمة «تواجدي».

وأمس السبت، طالبت مملكة البحرين رعاياها بضرورة مغادرة لبنان، محذرة المتواجدين هناك من الاقتراب من «المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا».

يأتي ذلك بعد ساعات على مطالبة السفارة السعودية في لبنان، للرعايا السعوديين، بضرورة الإسراع بمغادرة لبنان.

وحثت السفارة السعودية أمس الأول الجمعة، مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

كما أصدرت الكويت في وقت مبكر ليوم السبت، بيانا تدعو فيه مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر.

وقالت السفارة الكويتية في لبنان في بيان على حساب وزارة الخارجية على منصة إكس: «تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية، التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة»، لكنها لم تطلب منهم المغادرة.

وحذرت ألمانيا الأسبوع الماضي مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان ومناطق أخرى.

ونصحت بريطانيا أيضا مواطنيها بعدم السفر «إلا للضرورة» إلى مناطق جنوب لبنان، بما في ذلك بالقرب من عين الحلوة.