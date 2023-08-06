تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو جنوب موسكو

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أفادت وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأحد، بفرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار «فنوكوفو» الدولي بموسكو، لأسباب أمنية.

وأشارت الوكالة إلى إعادة توجيه جزء من رحلات مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى في موسكو، لأسباب تتعلق بالأمن، حسبما أبلغت سلطات المطار.

وأوضحت سلطات المطار في تصريحات لـ«سبوتنيك»، أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، ولم يتم تحديدها.

وأعلن عمدة موسكو في وقت لاحق، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية.

وقال عمدة موسكو سوبيانين، إنه في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الأحد، جرت محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة، ودمرتها قوات الدفاع الجوي عند اقترابها.