ألكاراز: أتمنى رؤية مبابي يلعب في ريال مدريد

قال لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، إنه يتمنى رؤية الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بقميص ريال مدريد، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كندا المفتوحة التي سيخوض مباراته الأولى فيها يوم الأربعاء المقبل.

واعترف ألكاراز بأنه من مشجعي ريال مدريد، وأعرب عن رغبته بأن ينتهي المطاف بمبابي بين جدران النادي الملكي.

وقال اللاعب "أي مشجع مدريدي يتمنى رؤية مبابي في ريال مدريد. إنه من أفضل لاعبي العالم حاليا ويريده الجميع".

وأضاف "أتمنى أن نقرأ خبر انتقاله رسميا إلى ريال مدريد. سيروقني هذا الأمر جدا".

وأشار المصنف الأول عالميا، إلى أنه يجب عليه تطوير لعبه في كل النواحي.

وتأتي تصريحات ألكاراز بعد التتويج مؤخرا ببطولة ويمبلدون على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وعلى الرغم من أنه يعد حاليا في وجهة نظر الكثيرين أفضل لاعب تنس في العالم.

وصرح اللاعب "في الحقيقة، لا أصب تركيزي حاليا على ناحية معينة، إذ أنني أرى ضرورة تحسين كل شيء. التطور ممكن دائما، ولهذا أحاول الآن أن أتحسن قليلًا".

وأضاف ألكاراز "بالطبع وأنت في منتصف الموسم، تتوالى البطولات ولا تحظى بوقت كاف، فيشق عليك التركيز على أمور معينة والانتباه بشكل أكثر إلى التمرين.. لكنني رويدا رويدا في كل تدريب وفي كل مجموعة تدريبية وفي كل مباراة أحاول أن أطور الأمور التي لم أجدها لمواصلة النمو".

وستكون مباراة اللاعب الأولى في البطولة ذات الألف نقطة مع الفائز من مواجهة الإسباني بيرنابي زاباتا ميراييس والأمريكي بين شيلتون.