الديهي يشيد بتحرك الرئيس السيسي في قضية أحمد رفعت: شكرا لأنك نبض المواطن وصوته

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية لاعب المنتخب المصري الراحل أحمد رفعت، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وقال خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN » مساء الإثنين، إن الرئيس السيسي أثبت مرة أخرى أنه «نبض المواطن» و«صوته»، و «حسه».

وشدد أن هموم المواطنين تحتل أولوية لدى القيادة السياسية رغم الانشغال بملفات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، معقبا: «اوعى تتخيل في زحمة الشغل وكل ما يجري في الإقليم والعمل السياسي والاقتصادي؛ بأن الرئيس يغفل لحظة عن المواطن وطلباته ومشاكله».

وأكد أن كل تحركات الرئيس السيسي واجتماعاته مع رئيس الحكومة والوزراء، وحتى اتصالاته الدولية؛ تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن المصري، الذي وصفه الرئيس السيسي من قبل بأنه «بطل الحكاية».

وختم الديهي، حديثه قائلاً: «كل التقدير للمواطن المصري، المواطن هو بالفعل بطل حكايتنا كما قال الرئيس، كل الشكر لفخامة الرئيس السيسي، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله».