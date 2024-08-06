وزير النقل يعلن عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ميناء الدخيلة إلى شرق بورسعيد

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت مكون من 25 حاوية (40 قدم) من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلو متر 8 (محطة لتبادل البضائع بين قطارات السكة الحديد والشاحنات) بوصلة (بالوظة / شرق بورسعيد) والمتفرعة من خط (الفردان / بئر العبد).

وقال وزير النقل، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل مساره بطول 100 كيلو متر وتجديد واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا) بطول إجمالي حوالي 500 كيلو متر، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي الجديد (العريش/طابا).

وأضاف الوزير أن هذا يأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور 9 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ وإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وفي ضوء تفعيل منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد إلى كافة أنحاء الجمهورية عبر خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأوضح الوزير أن إعادة تشغيل هذا الخط حاليا للبضائع وخلال الفترة القادمة للركاب يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء، لافتا إلى أن الممر اللوجيستي (العريش/طابا) سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وتابع أن هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية في سيناء.

جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء أيضا ضمن مشروع خط (الفردان / بئر العبد) الانتهاء من تطوير وازدواج كوبري الفردان المعدني القديم بطول 640 متر، وإنشاء كوبري معدني جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة بطول مماثل ويتكون كل كوبري من عدد 2 باكية، وكل باكية 320 متر، ويربط بين الكوبريين خط سكك حديدية مزدوج في الجزيرة الفاصلة بين قناة السويس القديمة والجديدة.

كما تجدر الإشارة إلى وجود تحالف يقوم بإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، وهذا يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها النقل.

وكذلك في ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، بجانب اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة.