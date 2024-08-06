متحدث جيش الاحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، على اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفًا لإسماعيل هنية الذي تعرض للاغتيال في العاصمة الإيرانية طهران.

وخلال مقابلة مع قناة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، وصف هاجاري السنوار بأنه إرهابي مسئول عن أبشع إرهاب في تاريخ البشرية وفق زعمه.

وأضاف أن هناك حربًا بين حركة حماس وإسرائيل بسبب هجمات السابع من أكتوبر، زاعمًا أنهم في مرحلة يفككون فيها القدرات العسكرية لحماس ومعاقلها.

وادعى أن قواتهم قتلت أهم قيادات حركة حماس والكثير من عناصرها ودمّروا معظم الأنفاق في غزة، وتحدث عن أنهم يحاربون لهدف مهم حيث لا يزال 115 أسيرًا موجودين في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية الذي تعرض للاغتيال في العاصمة الإيرانية طهران.