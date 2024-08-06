الحكومة: كامل الوزير وضع استراتيجية عاجلة لإنعاش الصناعة

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن المحاور الاستراتيجية للخطة العاجلة لتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية، والتي جرى استعراضها على هامش اجتماع الحكومة، الإثنين.

وكشف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الإثنين، عن إعداد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزيري الصناعة والنقل لاستراتيجية عاجلة لـ «إنعاش الصناعة المصرية»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم قطاع الصناعة، وإيمانا بدوره الهام في قيادة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق طفرة كبيرة في أداء القطاع الصناعي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتعميق الصناعة المحلية، وتوطين أحدث التكنولوجيات، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد والتوسع في الصادرات لتوفير المزيد من السيولة الدولارية.

وأشار إلى أنه جاري عرض الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا أنها تراعي جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع الصناعي؛ بهدف تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وزيادة الدخل الدولاري للدولة.