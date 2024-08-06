3 شهداء في قصف للاحتلال على بلدات جنوب لبنان

استشهد 3 لبنانيين في تجدد قصف الاحتلال الاسرائيلي مساء الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وأكدت مصادر، استشهاد ثلاثة أشخاص أحدهم مسعف في "كشافة الرسالة" الإسلامية في قصف إسرائيلي على بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وآخر استهدف دراجة نارية في بلدة عبا قضاء النبطية،

واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات ميس الجبل، وحولا، وطلوسة، وبني حيان، وكفر حمام والوزاني تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت وصولاً للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"..

وتأتي تلك الهجمات في وقت رفعت فيه إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" اللبناني وحركة حماس على اغتيال هنية في طهران الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسئولية تل أبيب عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارته طهران.

ومرارا، هدد مسئولون إسرائيليون بشن حرب واسعة على لبنان، في حال توجيه "حزب الله" ضربة قوية إلى إسرائيل، ردا على اغتيالها قيادات في الحزب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله و فصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، خلفّ مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.