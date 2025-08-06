ضبط سيارة محملة بمخصبات زراعية مخالفة بمنوف في المنوفية

أكد المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد على كل من يتهاون في حقوق المزارعين أو يتورط في تداول مبيدات غير مرخصة، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية لضبط المخالفات التي تهدد سلامة القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال حملة موسعة شنتها الإدارة الزراعية بمنوف بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، استهدفت محال بيع البذور والمبيدات الزراعية.

وأسفرت الحملة التي قادها المهندس محمد عباس داوود، رئيس قسم الرقابة على المبيدات، والمهندسة هديل قلمه، عن ضبط سيارة محملة بكميات من المبيدات والمخصبات الزراعية غير المرخصة، حيث تم فحص المضبوطات ومراجعة شهادات التسجيل والتراخيص الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لقوانين الزراعة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمزارعين أو التأثير سلبًا على الإنتاج الزراعي، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأنشطة الزراعية لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام.