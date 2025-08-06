رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد منطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية

تفقد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منطقة القنطرة غرب الصناعية، لمتابعة مستجدات مشروعات البنية التحتية والمرافق لتجهيزها بمواصفات عالمية، تلبية لاحتياجات المستثمرين، ومتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة ببعض المصانع الجاري إقامتها في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة بها.

كما تفقد "جمال الدين"، محطة المياه الرئيسية بمنطقة القنطرة غرب ومأخذ المياه الخاص بها، حيث انتهت أعمال المرحلة الأولى بالكامل للمحطة بطاقة 17.5 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة المشروعات الجارية بالمنطقة، على أن تكون المرحلة الثانية بالطاقة ذاتها ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة بمرحلتيها إلى 35 ألف متر مكعب يوميًا.

فيما تابع مستجدات أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالقنطرة، التي تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمرحلتيها إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، بواقع 30 ألف متر مكعب يوميًا لكل مرحلة، كما تفقد محطة تخفيض ضغط الغاز بالقنطرة بطاقة 40 ألف متر مكعب في الساعة.

وشاهد بعض أعمال الإنشاء لعدد من المصانع الجاري إقامتها بمنطقة القنطرة غرب، في قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والتي شهدت حتى الآن استثمارات لنحو 31 مشروعًا، بعد توقيع 6 مشروعات جديدة خلال الجولة الترويجية الناجحة بالصين لوفد المنطقة الاقتصادية.

وأكد أن العمل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية يهدف إلى تحقيق قفزات في معدلات الإنجاز لمشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق الداخلية، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب، التي تُعِدّها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا عالميًّا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث وصلت الاستثمارات الإجمالية للمشروعات بالقنطرة إلى 799.6 مليون دولار.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعلاقات الدولية المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمرافق، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المتميزة، سواء المالية أو غير المالية، التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، وفي مقدمتها النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.