حزبا مستقبل وطن وحماة وطن يحسمان مقاعد الشيوخ بكفر الشيخ لصالح مرشحيهما

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، اليوم، نتائج الانتخابات على المقاعد الفردية، والتي جاءت كالتالي: بلغ إجمالي أصوات الناخبين بالمحافظة 2,047,571 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الحاضرة للانتخابات 353,913 صوتًا، منها 346,971 صوتًا صحيحًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 6,942 صوتًا.

وجاء ترتيب الفائزين الثلاثة على المقاعد الفردية، التي ترشح عليها 8 مرشحين، حسب عدد الأصوات: وليد زيتون حصل على 261,522 صوتًا، وسامي سعد حصل على 249,317 صوتًا، وهما مرشحان عن حزب مستقبل وطن، بينما حصل إبراهيم عيسى، مرشح حزب حماة وطن، على 191,561 صوتًا.

وكانت نتائج فرز صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ قد أظهرت مؤشرات أولية تؤكد التقدم الواضح لمرشحي حزب مستقبل وطن سامي سعد ووليد زيتون، والدكتور إبراهيم عيسى مرشح حزب حماة وطن.

كما خاض السباق الانتخابي كل من رفيق سكران، ومحمد الراجحي، ونبيل عبد الفتاح، وأيمن الفقي، وطارق النجار.

وأظهرت المؤشرات الأولية تصدر مرشحي مستقبل وطن وحماة وطن للنتائج بمختلف مراكز ومدن المحافظة بفارق كبير عن أقرب منافسيهم، ما رجح كفتهم منذ اللحظات الأولى لعمليات الفرز.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة كفر الشيخ بلغ 2 مليون و407 ألف و571 ناخبًا وناخبة، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا و442 لجنة فرعية، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من الشرطة لضمان انتظام العملية الانتخابية.