باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نجمه إلى ريال مدريد

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر بيع فيتينيا، لاعب الفريق، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، حدد فيتينيا كأولوية قصوى للميرنجى، في ظل رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في الاحتفاظ بخدمات الإسباني رودري.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يرى أن صانع الألعاب البرتغالي لاعب مهم، وقد حدد سعرًا مبدئيًا قدره 130 مليون يورو، للاستغناء عن خدماته.

وأوضحت أن ريال مدريد يحتاج إلى لاعب قادر على التحكم بالإيقاع وكسر الخطوط، وهي أدوار كان يتولى تنفيذها سابقًا كل من تونى كروس ولوكا مودريتش.

وكان اللاعب البرتغالي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان قادمًا من بورتو، في صيف عام 2022، مقابل 41.5 مليون يورو.