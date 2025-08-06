اللجنة العامة بالإسكندرية تعلن الحصر العددي لانتخابات الشيوخ

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسكندرية، الحصر العددي للأصوات، عقب انتهاء عمليات الفرز بجميع اللجان الفرعية.
وكشفت النتائج الأولية عن مشاركة 720.666 ناخبا من إجمالي 4.448.555 ناخبا مقيدين باللجنة العامة
وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 705.722 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 14.944 صوتا.
وجاءت النتائج الأولية للمرشحين الفرديين على النحو التالي:
عبد الله سعداوي راغب ضيف الله: 679.146
عمر خميس عمر محمد الغنيمي: 676.543
مصطفى عبد الله أبو زهرة: 672.431
رجائي محمد عزت: 653.322
طارق عبد الوهاب وشهرته طارق الوكيل: 651.312
إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح، وشهرته إيهاب زكريا: 645.540
أحمد سعيد محمد يوسف وشهرته أحمد طرمان: 670.122
معتز محمود حنفي الحضري: 30356
راضي النشرتي عبد المجيد النشرتي: 20.402
مروة السعيد عبد المنعم النجار:26.866
شوقي عبد الجيد عبد المعطي الفقي: 10.192
أيمن مرسي زكي مرسي: 28.624
يسري محمد أحمد خليفة: 29.978
إبراهيم حسين إبراهيم شحاتة:24386
أشرف سعيد محمد رجب: 22.758
شريف يوسف السيد القاضي: 16.518
مايكل نبيل نجيب أندراوس: 15.817
محمد أحمد عبد الله محمد: 13.323
شيماء محمود محمد عبد الرسول سالم: 18645
أشرف شعبان إبراهيم زهران: 16.225
ثريا عبد الحافظ أحمد محمود: 5308
أشرف السيد حسن سالم كمش: 12.540