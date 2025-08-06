اللجنة العامة بالإسكندرية تعلن الحصر العددي لانتخابات الشيوخ

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسكندرية، الحصر العددي للأصوات، عقب انتهاء عمليات الفرز بجميع اللجان الفرعية.

وكشفت النتائج الأولية عن مشاركة 720.666 ناخبا من إجمالي 4.448.555 ناخبا مقيدين باللجنة العامة

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 705.722 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 14.944 صوتا.

وجاءت النتائج الأولية للمرشحين الفرديين على النحو التالي:

عبد الله سعداوي راغب ضيف الله: 679.146

عمر خميس عمر محمد الغنيمي: 676.543

مصطفى عبد الله أبو زهرة: 672.431

رجائي محمد عزت: 653.322

طارق عبد الوهاب وشهرته طارق الوكيل: 651.312

إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح، وشهرته إيهاب زكريا: 645.540

أحمد سعيد محمد يوسف وشهرته أحمد طرمان: 670.122

معتز محمود حنفي الحضري: 30356

راضي النشرتي عبد المجيد النشرتي: 20.402

مروة السعيد عبد المنعم النجار:26.866

شوقي عبد الجيد عبد المعطي الفقي: 10.192

أيمن مرسي زكي مرسي: 28.624

يسري محمد أحمد خليفة: 29.978

إبراهيم حسين إبراهيم شحاتة:24386

أشرف سعيد محمد رجب: 22.758

شريف يوسف السيد القاضي: 16.518

مايكل نبيل نجيب أندراوس: 15.817

محمد أحمد عبد الله محمد: 13.323

شيماء محمود محمد عبد الرسول سالم: 18645

أشرف شعبان إبراهيم زهران: 16.225

ثريا عبد الحافظ أحمد محمود: 5308

أشرف السيد حسن سالم كمش: 12.540