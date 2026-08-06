استمرار مهرجان «شاطئ الفن» برأس البر في دمياط

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، إحدى فعاليات الدورة السادسة من مهرجان «شاطئ الفن»، التي أُقيمت على المسرح الروماني بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ونجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط، وذلك في إطار دعم المحافظة للأنشطة الثقافية والفنية خلال موسم الصيف.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط أن الفعاليات بدأت بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، التي قدمت باقة متنوعة من الأغنيات والاستعراضات الفنية، وسط أجواء احتفالية شهدت تفاعلًا واسعًا من المواطنين والمصطافين، الذين حرصوا على متابعة العروض والاستمتاع بالفعاليات المجانية.

ويُقام مهرجان «شاطئ الفن» برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفي إطار المشروع القومي للفنون «الثقافة حياة».

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 26 أغسطس 2026، من خلال تقديم 38 عرضًا فنيًا مجانيًا على المسرح الروماني بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، والمسرح المكشوف بالحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة، بمشاركة نخبة من الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.