إسرائيل: إصابة شرطيين في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في القدس

اندلعت اشتباكات مساء السبت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تعامل حكومته من جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة الإسرائلية إن شرطيين أصيبا عندما اخترق متظاهرون في مسيرة مناهضة لنتنياهو حاجزًا للشرطة في ميدان الجيش الإسرائيلي، خارج البلدة القديمة في القدس، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء احتجاجا على على طريقة تعامل نتنياهو مع أزمة كورونا، التي أدت إلى ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بالفيروس وزيادة معدلات البطالة، كما طالبوا بتنحيه أثناء محاكمته بتهم فساد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تحركت بسرعة لاحتواء فيروس كورونا الربيع الماضي، لكنها أخطأت في إعادة فتح الاقتصاد وتجد نفسها الآن تتعامل مع تفش أقوى.

وتجاوز عدد الوفيات الألف شخص، وتدرس البلاد فرض إغلاق جديد لوقف الزيادة اليومية السريعة في عدد الإصابات. كما يبلغ عدد الاصابات النشطة في إسرائيل حاليا أكثر من26 الف حالة.