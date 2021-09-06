رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق سراح 8 محتجزين من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.

وأشارت البعثة - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - نقلتها قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية، اليوم الاثنين - إلى "أنه جرت مراسم الإفراج عند البوابة 50 غرب سرت، على الطريق الساحلي، وتحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأثنت البعثة على جهود اللجنة العسكرية والأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز واعتباره جزءا من تدابير بناء الثقة.

كما طالبت بإطلاق جميع المحتجزين؛ بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.