بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة قوات صينية

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مناورات عسكرية واسعة النطاق، اليوم الثلاثاء، تشارك فيها الصين وعدة دول أخرى تعتبر صديقة لروسيا، بحسب ما أفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيسكوف قوله إن بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف، في ميدان سيرجيفسكي العسكري، ويمكن أن يتابع المرحلة الأخيرة من التدريبات العسكرية لاحقا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وانطلقت المناورات "فوستوك-2022" في الأول من سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى السابع منه في مواقع مختلفة.