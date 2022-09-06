فرنسا تسجل 31 ألفا و950 إصابة جديدة بكورونا و84 وفاة

سجلت فرنسا، 31 ألفا و950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و84 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و812 ألفا و853، والوفيات إلى 155 ألفا و313.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 152 مليونا و735 ألفا و321 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.