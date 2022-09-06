رئيس مدينة الوراق: نقل ملكية 71% من جزيرة الوراق بالتراضي

كشف المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة، تفاصيل نقل الملكية بجزيرة الوراق، لافتًا إلى أن محور تحيا مصر الذي يمثل الطريق البري الوحيد للجزيرة بمثابة مشروع قومي لا بُد من الحفاظ عليه.

وأضاف، خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى ويذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن محور تحيا مصر يربط المحافظات بالنيل؛ ما يوفر منازل ومطالع للجزيرة.

وتابع أنه من هنا اتضح أهمية تنفيذ قرار نقل الملكية بالجزيرة، وتحيا مصر هو المحور الآمن الوحيد الرابط بين الجزيرة والبر، وإجمالي المساحة حول المحور 91 فدانًا تم الحصول منها على حوالي 66.36 فدان بالتراضي، يتبقى منها حوالي 24 فدانًا.

وأوضح، أنه تم نزع ملكية أراضي زراعية بالجزيرة من خلال شراء فدان الأرض بـ 6 ملايين جنيه، إلى جانب مبادلة الفدان بجزيرة الوراق بـ 16 فدانًا في مدينة السادات، مؤكدًا أنه تم الحصول على 71% من مساحة الجزيرة بالتراضي، وهناك سكن بديل في عدة مناطق للراغبين في المغادرة.

وأكد رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة، أنه مخطط إنشاء مركز شباب ومدرسة تعليم أساسي وثانوي وأسواق تجارية ومناطق خضراء ومناطق ترفيهية؛ في المرحلة العاجلة التي تضم 94 برجًا سكنيًا لأهالي الجزيرة.

ولفت إلى أن قرار رئيس الوزراء قم 2 لسنة 2021، شمل نقل ملكية حوالي 71% من الأراضي، و40% من المنازل بالتراضي، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بتجهيز الوحدات السكنية بكامل الخدمات، مناشدًا أهالي الجزيرة بالمساعدة في استكمال المرحلة العاجلة.