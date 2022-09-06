سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خصصت الحكومة اليابانية ما مجموعه 6ر1 مليار ين (4ر11 مليون دولار) للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو قوله إن الحكومة اليابانية قررت تخصيص 4ر1 مليار ين إضافية (800 مليون ين لتغطية تكاليف الأمن و600 مليون ين للترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية) ليصبح المجموع 6ر1 مليار ين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قالت في البداية إنها ستنفق 249 مليون ين من أموال دافعي الضرائب على الجنازة الرسمية المقرر إقامتها في 27 أيلول/سبتمبر.

وأقيمت مراسم خاصة بعد أيام من وفاة آبي عن عمر يناهز 67 عاما.

وقتل الزعيم السياسي المحافظ، وهو رئيس الوزراء الياباني الأطول خدمة، برصاص عسكري سابق بمسدس محلي الصنع خلال إلقاء خطاب في حملة انتخابية في مدينة نارا في 8 تموز/يوليو.

وصدم الاغتيال الدولة المعروفة بانخفاض معدل الجريمة وقوانين الأسلحة الصارمة للغاية.