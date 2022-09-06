 اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق أعمال دورتهم العادية 158 - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 1:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق أعمال دورتهم العادية 158

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
ماجي درويش
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 1:33 م

عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

ويأتي الاجتماع قبيل انطلاق فعاليات الدورة العادية 158 لوزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستعرض الوزراء العرب خلال الاجتماع التشاوري القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة وتبادل وجهات النظر بشأنها بهدف بلورة موقف توافقي نحوها.

كما يتطرق وزراء الخارجية إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك