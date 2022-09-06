اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق أعمال دورتهم العادية 158

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عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

ويأتي الاجتماع قبيل انطلاق فعاليات الدورة العادية 158 لوزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستعرض الوزراء العرب خلال الاجتماع التشاوري القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة وتبادل وجهات النظر بشأنها بهدف بلورة موقف توافقي نحوها.

كما يتطرق وزراء الخارجية إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.